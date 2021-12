Inter, Inzaghi ha in testa un obiettivo. E con Mourinho condivide due aspetti

Il tecnico nerazzurro punta lo scudetto e vuole ricalcare le orme del portoghese: ci sono già due similitudini

Nell'Inter campione d'inverno e che viaggia spedita in testa alla classifica sono evidenti i meriti di Simone Inzaghi, che punta a vincere lo scudetto al primo anno sulla panchina nerazzurra. La Gazzetta dello Sport evidenzia due similitudini con José Mourinho: "Con Mou condivide due aspetti. Il primo: anche lui eredita una squadra già campione, che se per certi versi è chiaramente un pregio - rosa esperta, abitudine al successo -, per altri aspetti chiama in causa l'aspetto psicologico e motivazionale. Eccolo, il secondo punto in comune con José: pur con modalità mediaticamente molto differenti e metodologie per certi versi opposte, Simone sta ricalcando quanto fatto dal portoghese, specie nel saper rilanciare in fatto di energie psicofisiche un gruppo che aveva già vinto e stravinto".