"Inzaghi chiede ai suoi dirigenti - come spieghiamo nel pezzo a fianco - una rosa più lunga e qualitativamente migliore per affrontare tutte le competizioni al massimo. Così vuole confermarsi in Italia e aggredire l’Europa. Lui che in campo internazionale un nome se l’è già fatto. In primavera il suo profilo era finito tra quelli discussi dalla proprietà del Liverpool per il dopo Klopp, ma poi la cosa non ha avuto seguito. E sì, continuerà a goderselo l’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.