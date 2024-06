"Taremi e Zielinski sono le prime new-entry, gli innesti, però, non finiscono qui. Occorre stabilire le priorità e studiare come raggiungere gli obiettivi. Come noto, Inzaghi vorrebbe un attaccante in più - Gudmundsson il suo preferito intanto si è svincolato Depay… -, ma senza privarsi di Arnautovic, che considera fondamentale anche per lo spogliatoio. La dirigenza vuole sistemare la porta, con il vice e allo stesso tempo pure l’erede di Sommer, e per Bento esiste già un accordo con il suo entourage. Infine, c’è da ragionare se non serva un centrale in più, alla luce anche dell’operazione di Acerbi".