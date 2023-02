GdS – Inter, Inzaghi nell’occhio del ciclone. Lo scudetto era l’obiettivo di Zhang

"Simone Inzaghi è di nuovo nell'occhio del ciclone (...). L'ex allenatore della Lazio in questa stagione ha il grande merito di aver già alzato al cielo la Supercoppa Italiana, nel sentito derby d'Arabia contro il Milan, ma anche la colpa di essere uscito a gennaio dalla corsa per lo scudetto, l'obiettivo dichiarato dallo stesso presidente Zhang. È vero che la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions è un'altra medaglia che l'ex centravanti può giustamente appuntarsi al petto. Il problema, però, è il rendimento in Serie A, con il tricolore sfuggito lo scorso anno complice un black out invernale e quello attuale mai realmente a portata di mano".