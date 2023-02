Inter, Inzaghi: “Poco da salvare, io primo responsabile. Nel primo tempo…”

Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match col Bologna di questa mattina. Di seguito le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Dall'Ara.

"Se vai a vedere le partite dopo la Champions abbiamo qualche problema. Chiaramente lontano da San Siro il problema si accentua ancora di più, dobbiamo fare meglio. Il primo tempo di oggi è insufficiente, mentre nel secondo tempo avevamo creato presupposti per vincere ma abbiamo preso un gol da evitare. Lontano da San Siro dobbiamo fare meglio. L'anno scorso avevamo fatto molti più punti, quest'anno non bastano. Dobbiamo porre rimedio".

Come è l'atmosfera nello spogliatoio?

"Se ne parlerà tanto della sconfitta di oggi ed è giusto. Pioveranno critiche, io sono il primo responsabile. Oggi anche con risultato diverso avremmo dovuto analizzare il primo tempo in cui siamo mancati in tutte le componenti che solitamente mettiamo in campo".