Inzaghi e la gestione Handanovic-Onana: “Il titolare sarà Samir. André saprà…”

La questione portiere è stata trattata più volte durante la conferenza stampa di inizio stagione di Inzaghi. Diverse le domande sull'arrivo di Onana e come intende l'allenatore gestire la convivenza con Handanovic. Chiarissimo il mister che ha stabilito pubblicamente le gerarchie: «Il titolare in porta sarà Handanovic. Se l'è meritato per la stagione che ha fatto, che è stata ottima. Conosciamo il valore di Onana, è giovanissimo. E' il portiere del futuro dell'Inter, già quest'anno avrà occasioni. Ci puntiamo fortemente», ha detto in un primo momento.