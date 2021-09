Inter, c’è pure l’opzione Correa-Lautaro. “Vestito sgualcito a fine festa. Ma…”

Il tecnico ha finora scelto di sostituire sempre l'argentino e non Dzeko: con il connazionale potrebbe dare una soluzione diversa al mister

Dzeko e Lautaro non hanno segnato. Alla fine Inzaghi ha preferito sostituire l'argentino e non il bosniaco. Poco dopo è arrivata la spia rossa, bella evidente, a dire che l'Inter era stanca e il Real ne ha approfittato facendo pagare alla squadra di Inzaghi un conto salatissimo.

La Gazzetta dello Sport parla della scelta del tecnico nerazzurro sui cambi e ha sottolineato che finora è stato sempre il Toro a lasciare il campo: "Al momento Inzaghi non ha mai presentato un attacco in formato argentino, Martinez più Tucu, che pure darebbe opzioni diverse. Ci sarà, comunque, tempo per rimescolare le coppie e l’allenatore interista può comunque ripartire da una certezza: il vestito si è sgualcito a fine festa, ma resta comunque di ottima fattura".