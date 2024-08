In difesa per Sky il dubbio è tra Bisseck e Pavard, ballottaggio aperto. Acerbi è pronto al centro, con Bastoni centro-sinistra. A sinistra Dimarco, a destra Darmian favorito su Dumfries e in mediana pronti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco la coppia Thuram-Lautaro, non sembrano esserci dubbi inizialmente.