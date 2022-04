CdS – Inter, per Inzaghi un’altra partita della vita dopo il 14 maggio 2000: con il sorpasso…

Per Simone Inzaghi è arrivata un'altra 'partita della vita'. Il Corriere dello Sport oggi in edicola sottolinea l'importanza di Bologna-Inter

Per Simone Inzaghi è arrivata un'altra 'partita della vita'. Il Corriere dello Sport oggi in edicola sottolinea l'importanza di Bologna-Inter anche per l'allenatore nerazzurro:

"È arrivata un’altra partita della vita, come quella che ha giocato e vinto il 14 maggio del 2000 con la maglia numero 21 della Lazio. Celebrò quel giorno il suo unico scudetto da calciatore e anche se la sfida di oggi non garantirà, in caso di successo, la conquista del suo primo titolo da allenatore, è chiaro che per Simone Inzaghi, a Bologna, ci sarà in palio un campionato intero: se vincerà in casa di Sinisa Mihajlovic, un vecchio amico proprio di quella storica giornata in biancoceleste, avrà grandi possibilità di arrivare in vetta il prossimo 22 maggio. Una volta compiuto il sorpasso, il destino dell’Inter dipenderebbe solo e unicamente dalle sue ultime quattro partite".