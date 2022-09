Inzaghi ha una patata bollente per una malaugurata idea. E c’è chi ha preso nota in panchina

L'edizione odierna di Tuttosport parla della scelta di Simone Inzaghi di inaugurare il ballottaggio in porta tra Samir Handanovic, titolare ieri di Inter-Torino , e André Onana, che potrebbe tornare fra i pali in Champions League contro il Viktoria Plzen. Secondo il quotidiano, l'allenatore nerazzurro ha tra le mani ora una patata bollente:

"Onana, tornato in panchina nonostante la buona prestazione con il Bayern, ha preso nota. La patata bollente torna nelle mani di Inzaghi che ha avuto la malaugurata idea di dare vita a un ballottaggio tra portieri, scelta che solitamente è foriera di sventura, considerata la delicatezza del ruolo. L’allenatore, dopo la partita, non ha corretto la barra ma piuttosto ha spiegato che quest’anno ci si dovrà abituare a non vedere un inquilino fisso nel ruolo (...). A rigor di logica dovrebbe toccare nuovamente a Onana (in Champions, ndr), anche perché difficilmente Inzaghi lascerà fuori Handanovic domenica a Udine, terra dove il capitano ha mosso i primi passi in Italia ed è ancora amatissimo".