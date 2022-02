TS – Inter, Genoa snodo significativo per Inzaghi. È il peggior momento in nerazzurro

Stasera l'Inter scenderà in campo in casa del Genoa per ritrovare i tre punti. Inzaghi ritrova pedine importanti e vuole una svolta

Andrea Della Sala

Stasera l'Inter scenderà in campo in casa del Genoa per ritrovare i tre punti che mancano da troppo tempo. Inzaghi ritrova pedine importanti e vuole una svolta in vista dei prossimi importanti impegni.

"L’incrocio con il Genoa rappresenta sempre uno snodo significativo per Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. All’andata, ad agosto a San Siro, era stata la partita del debutto ufficiale in nerazzurro dell’ex tecnico della Lazio. Un esame superato brillantemente grazie a uno spumeggiante 4-0, primo assaggio del calcio spettacolare che l’Inter di Inzaghi ha mostrato fino a Natale, in particolare tra novembre e dicembre. Il ritorno con i rossoblù, questa sera a Marassi, coincide con la necessità di reagire subito al momento peggiore da quando il tecnico è approdato all’Inter, rappresentato dallo schianto di domenica in casa contro il Sassuolo", spiega Tuttosport.

"L’Inter deve evitare di allungare il suo filotto di partite senza vittorie che è arrivato a tre in Serie A: sconfitte casalinghe con Milan e Sassuolo, pareggio con il Napoli. Non era mai successo con Inzaghi alla guida. Non accadeva da gennaio 2020. Inzaghi vuole ricominciare a correre. Il primo posto è ancora potenzialmente dell’Inter, con il recupero di Bologna che può portare una dote di tre punti. Ma per restare in questa condizione è necessario tornare a vincere questa sera a Genova", sottolinea il quotidiano.