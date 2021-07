Inter, Inzaghi ha già conquistato tutti. “E’ piaciuto alla gente perché…”

Inzaghi ha detto di no al pressing di Lotito e Tare per il rinnovo e ha sposato il progetto interista. Lo ha fatto con coraggio, entusiasmo e senza nascondere le sue ambizioni

E' già l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, nel suo primo impatto con l'ambiente, è piaciuto davvero a tutti i supporter della Beneamata e il perché lo spiega il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna: "Inzaghi ha detto di no al pressing di Lotito e Tare per il rinnovo e ha sposato il progetto interista. Lo ha fatto con coraggio, entusiasmo e senza nascondere le sue ambizioni. Per questo gli ultras già lo ammirano. Inzaghi è stato sommerso di cori e di affetto quando i rappresentanti del tifo più caldo sono andati a Appiano.