FCIN1908 / Inter, big in tournée ma con “moderazione”. Mercato, l’estate di Marotta…

Giovedì i nerazzurri partiranno per gli States per prendere parte alla Florida Cup. I big stanno rientrando ma verranno impiegati senza fretta, per dare loro il tempo di riacquistare la condizione dopo le vacanze.

La nuova era Inzaghi è iniziata da appena due settimane. Sono giorni molto diversi, questi, rispetto ai corrispondenti delle scorse stagioni quando in panchina c'era Antonio Conte. Questa è prima di tutto l'estate dell'Europeo, colorata dal trionfo degli Azzurri e incupita dallo stop di Eriksen. La competizione ha sottratto tanti giocatori all'Inter, ognuno a lottare per la causa della propria Nazionale. E le meritate vacanze hanno tardato la data di rientro di molti di loro. Gli ultimi che torneranno alla base sono coloro che hanno più trionfato: Barella, Bastoni e Lautaro Martinez. Intanto ad Appiano Gentile ritornano pezzi del gruppo che ha ricucito lo scudetto sul petto degli interisti dopo tanti anni: gli ultimi in ordine temporale ad arrivare sono stati Brozovic e de Vrij. Come già successo per Milan Skriniar (anche lui rientrato poco prima dell'amichevole con il Lugano) anche per il croato e per l'olandese ci sarà da mettere campo e lavoro nelle gambe prima di poter essere visti e giudicati in amichevole. Si aggregheranno in tournée (confermata, a meno di sorprese dell'ultimo minuto), ma avranno bisogno di tempo per macinare la condizione giusta. Anche in questi dettagli è un'estate diversa dalle altre, con più spazio per i giovani che si stanno allenando da inizio ritiro. Per i big ci sarà tempo di mettersi in mostra.