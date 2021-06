Inter, Inzaghi considera Perisic un top player. “E vorrebbe tenere anche…”

Queste le considerazioni del tecnico nerazzurro in merito ad alcuni elementi della rosa: lo riporta Repubblica

L'Inter non andrà a fare investimenti pesanti sul mercato, ragion per cui uno dei compiti chiave di Simone Inzaghi sarà quello di valorizzare al meglio gli elementi già presenti in rosa. Queste le considerazioni del tecnico nei confronti di alcuni elementi secondo Repubblica: "De Vrij, che ha allenato alla Lazio, è un suo grande amico oltre a essere il suo difensore centrale ideale. Di Handanovic il tecnico pensa ogni bene, anche nella gestione della palla coi piedi. Per quanto riguarda la fascia sinistra, che Alonso arrivi o meno, Inzaghi considera Ivan Perisic un top player. E mira a tenere alla Pinetina anche Danilo D'Ambrosio, jolly a destra tanto in difesa quanto in fascia".