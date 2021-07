Inter, Inzaghi non vede l’ora: “Le persone a lui vicine raccontano che…”

Simone Inzaghi non vede l'ora di prendere in mano l'Inter e di condurla verso una nuova era: ecco cosa raccontano le persone a lui vicine

Simone Inzaghi non vede l'ora di prendere in mano l'Inter e di condurla verso una nuova era. Il nuovo allenatore nerazzurro non sembra spaventato di raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte, anzi. Come scrive calciomercato.com, l'ex Lazio è entusiasta della nuova avventura: