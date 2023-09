GdS – Derby, scelte decisive per Inzaghi e Pioli: “Azzeccare l’11, poi incideranno i cambi”

"L’Inter, tra i rincalzi, nel caso specifico termine abbastanza improprio, fa scaldare come prime opzioni Cuadrado e Carlos Augusto sulle fasce, quindi Frattesi e Arnautovic negli altri reparti. Il Milan tiene a fuoco alto Chukwueze, Okafor, Musah e Jovic. Scorrete l’elenco, per ora si tratta di riserve che però non dovrebbero abbassare più di tanto il tasso medio di qualità delle due capolista. Inzaghi e Pioli si preparano a giocare una sfida allargata, ripartenza in un calendario super affollato. Da sabato, con la vista sul debutto in Champions, le campagne acquisti extra large cominceranno a far sentire i loro effetti. Panchina lunga potrebbe fare un buon derby", spiega Gazzetta.