Inter, Inzaghi inizia a plasmare Calhanoglu. “Avrà i compiti di Luis Alberto”

L’allenatore di Piacenza lo ha già anticipato il giorno della sua presentazione e in questi giorni inizierà a plasmare Calhanoglu

Lo ha voluto fortemente e lo ha ribadito in conferenza stampa: ora comincia il lavoro di Simone Inzaghi su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è arrivato ieri alla Pinetina ed ha cominciato la sua preparazione per diventare presto un giocatore fondamentale per l'Inter. Spiega il Corriere dello Sport: "Calhanoglu avrà un ruolo chiave perché di fatto sostituirà Eriksen e nello scacchiere interista avrà compiti analoghi a quelli di Luis Alberto nella Lazio di Inzaghi. L’allenatore di Piacenza lo ha già anticipato il giorno della sua presentazione e in questi giorni inizierà a plasmare il turco per il quale stravede".