Assogna: “Inzaghi non ha messo in discussione la routine dell’Inter. Dire Brozovic…”

Il giornalista di Skysport ha detto la sua sulla scelta del tecnico di cambiare poco il modulo di riferimento

Paolo Assogna, a Skysport, ha parlato del lavoro di Inzaghi con l'Inter e di un limite in particolare mostrato in questo 2022 dall'allenatore nerazzurro: «Inzaghi è il tecnico che ha cambiato e sorpreso un po' meno. Mentre lo hanno fatto molto bene Pioli, qualche volta Spalletti, l'Inter è quella. Lui ha fatto delle scelte a inizio stagione, non le sta mettendo in discussione e nella partita più importante della stagione ha tutti gli uomini a disposizione, quindi mette ognuno al proprio posto, non ci sono sorprese».