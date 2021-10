Inzaghi: “Critiche ad Handanovic? Per tanti anni farà le fortune dell’Inter”

Per l'allenatore nerazzurro non esiste alcun problema legato al portiere nonostante sui social siano diverse le critiche che gli vengono mosse

Samir Handanovic finito nel mirino del tifosi dell'Inter, specie sui social (perché la Nord gli ha fatto sentire la sua vicinanza con uno striscione) per alcuni errori in porta. A Simone Inzaghi, nella conferenza stampa che precede la trasferta contro il Sassuolo, hanno chiesto proprio cosa pensa del portiere, se certe critiche arrivano anche negli spogliatoi e se ha intenzione - almeno in Coppa Italia - di impiegare Radu. Se anche lui, come Conte, ha intenzione di impiegare sempre il numero uno nerazzurro.