Inter, il 15 aprile Inzaghi riceve il ‘Premio Bearzot’ al Coni

Insieme al riconoscimento per Inzaghi sarà consegnato anche un premio speciale alla carriera al campione olimpico nei 200m di Roma '60, Livio Berruti, mentre a Matteo Marcenaro andrà il premio di miglior arbitro italiano, assegnato dall'Aia alla memoria dell'ex direttore di gara Stefano Farina, scomparso il 23 maggio 2017. L'intero evento, condotto dal giornalista Paolo Paganini, sarà ripreso dalle telecamere di Rai Sport Hd e trasmesso lo stesso giorno alle 23 all'interno della trasmissione "Calcio Totale".

