"Ça va sans dire: sarà una stagione lunga e faticosa. Per l'Inter più delle altre, almeno nelle previsioni e negli obiettivi della vigilia". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla preparazione dell'Inter in vista della nuova stagione, che inizierà ufficialmente sabato prossimo a Marassi contro il Genoa.

"I nerazzurri parteciperanno a cinque competizioni: la Serie A da agosto 2024 a maggio 2025, la Coppa Italia da gennaio 2025 in poi, la Supercoppa Italiana con le Final Four ad aprire il nuovo anno, la Champions League con otto partite certe tra settembre 2024 e gennaio 2025, a cui si potrebbe aggiungere l'eventuale fase a eliminazione diretta, e il Mondiale per Club, da disputare la prossima estate prima del rompete le righe per le vacanze. Simone Inzaghi ha tutto segnato sul calendario e, con il suo staff, ha stilato una preparazione ad hoc per la pre-stagione in corso, come confermato ai microfoni di InterTV dopo l'amichevole contro l'Al-Ittihad: «Quest'anno è una preparazione differente, più difficile a causa di tutti gli arrivi scaglionati, ma tutti i ragazzi stanno avendo un ottimo atteggiamento». Ora che il gruppo è al completo, si potrà lavorare in maniera ancora più oculata", aggiunge il quotidiano.