La Gazzetta dello Sport presenta così questo test match: "Un ex interista in panchina, una vecchia conoscenza della Serie A lanciata da Simone Inzaghi e un Pallone d'Oro. Non mancano gli intrecci affascinanti nella sfida di stasera tra l'Inter e gli arabi dell'Al-Ittihad, che scenderanno in campo alle 20.30 all'U-Power Stadium di Monza (diretta su Dazn). Nella penultima amichevole dei nerazzurri (si chiude domenica 11 a Stamford Bridge con il Chelsea), i tifosi interisti ritroveranno Laurent Blanc, a Milano dal 1999 al 2001 e oggi allenatore dell'Al-Ittihad: l'ex difensore della Francia campione del Mondo nel '98 lo scorso luglio ha preso il posto di Marcelo Gallardo sulla panchina dei sauditi, panchina sulla quale avrebbe potuto sedersi l'ex tecnico del Milan, Stefano Pioli.