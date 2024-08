"Il meglio in avanti è arrivato da due difensori: Bisseck e Carlos Augusto hanno sfiorato il gol di testa con un’occasione per tempo. Inzaghi ha lasciato in campo Thuram per un’ora abbondante, ma il passo non è ancora quello della stagione passata. Del resto, Thuram arriva da un Europeo molto deludente: l’Inter deve essere il suo ricostituente, ma i tempi stringono. E Inzaghi si trova a maneggiare una situazione paradossale: occorre fare in fretta, perché dietro la ThuLa c’è il deserto, ma forzare i tempi della preparazione sarebbe pericolosissimo. Preservare i due attaccanti titolari dai contrattempi fisici che hanno fermato le loro riserve è fondamentale", precisa Gazzetta.