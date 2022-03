Inzaghi ha avuto ragione, ripresa la vecchia via. Vietato accontentarsi: una sola destinazione

L'Inter si è ritrovata e si mette alle spalle un febbraio doloroso, ora Liverpool e poi testa al campionato

"Anfield sarà un filo meno accogliente di casa e i rossi di Liverpool volano qualche atmosfera sopra questa modesta Salernitana, eppure Simone Inzaghi può salire sull’aereo per l’Inghilterra con animo sollevato. Comunque andrà in Champions, adesso sa che febbraio è davvero finito e che è iniziato un marzo di speranza. Il tecnico interista ha fatto saltare il tappo che frenava i campioni di Italia ed è stato un diluvio di occasioni, gol e buon umore. Via la negatività dell’ultimo mese, dentro tutti insieme i pezzi mancanti del puzzle: la bellezza del gioco sbarazzino e libero, le ali spiegate per avvolgere la preda di turno, l’entusiasmo e la gamba dei motorini di centrocampo e, soprattutto, la freddezza delle punte", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Del resto, a differenza dei molti tifosi, Inzaghi non ha aveva minimamente tremato vedendo il calo dei suoi: dominanti e baldanzosi fino alla fine del girone di andata, si erano improvvisamente riscoperti pallidi e ansiosi, ma per Simone non era un male duraturo. Ieri ha avuto ragione lui, anche se serviranno di certo nuove conferme per dimostrare che la vecchia via è stata ripresa. E quella strada ha una sola possibile destinazione: «Vogliamo la seconda stella ad ogni costo», è stato il messaggio bellicoso dell’a.d. Beppe Marotta nel pre-partita. Come dire: vietato anche solo pensare di accontentarsi di un posto in Champions", aggiunge il quotidiano.