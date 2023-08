Libero – Inter, Inzaghi si è preso altre responsabilità: quando parla di scudetto…

Simone Inzaghi non si nasconde: il tecnico dell'Inter, alla sua terza stagione sulla panchina nerazzurra, punta in alto, e non si è fatto problemi a parlare di scudetto in queste conferenze estive. Tutto questo nonostante una squadra più giovane, senza elementi cardine della formazione in grado di raggiungere la finale di Champions League solamente pochi mesi fa, e con ancora alcune lacune evidente in rosa.