"L'allenatore piacentino lo ha ascoltato, gli ha parlato, lo ha anche coccolato, come si fa con i figli prediletti, non perché siano migliori degli altri, ma perché è in loro che si ripone alto compiacimento e massima fiducia. E tra Inzaghi e Calhanoglu la fiducia è stata proprio la chiave per raggiungere le tante soddisfazioni delle ultime due annate".