Inter, sta per tornare Correa. Inzaghi: “Ci sarà per il derby”

Sta arrivando il momento del rientro di Correa. Inzaghi ci punta molto e lo ha ribadito anche quest'oggi, nella conferenza stampa che precede la partita contro il Genoa. Il calciatore argentino, reduce da una distrazione ai flessori, sta recuperando ed è in procinto di tornare in campo. Non sarà convocato per la gara contro i rossoblù, ma tornerà a disposizione per il derby, come ha sottolineato il tecnico nerazzurro: "Oltre a Gosens aspettiamo anche il rientro di Corra, che non ci sarà a Marassi, ma per la gara con il Milan sarà a disposizione e siamo fiduciosi visto che è una grande risorsa per noi".