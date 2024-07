"All’Inter servono equilibrio e maturità. E una partenza lampo per tenere lontani Conte e Thiago Motta, diversamente pericolosi. L’appagamento, dopo una volata fantastica, è il peggiore dei nemici. Juve e Napoli sono dei cantieri aperti. Inzaghi invece riparte dalla stessa squadra di un anno fa, migliorata da Marotta e Ausilio, giganti sul mercato, che consente una partenza sprint per prendersi un po’ di vantaggio e crescere in autostima. La regina si raduna oggi, 13 luglio, lo stesso giorno dell’anno scorso e al di là della scaramanzia, l’obbligo è migliorare in Europa e confermarsi in campionato. Inzaghi non deve dilapidare il vantaggio accumulato, che è il bene più prezioso dell’Inter", aggiunge il quotidiano.