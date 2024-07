Ci sono giorni speciali, nella storia dei club, non solo legati ai risultati sportivi. Questo è il venerdì dal sapore quasi storico per l’Inter. Perché con la conferenza stampa di Marotta e Inzaghi comincia in pratica la stagione della seconda stella. Perché fissa il ritorno all’attività dei giocatori da Campioni d’Italia, con lo scudetto da mostrare orgogliosamente sul petto. Perché, dicevamo di Marotta, sarà la prima volta “ufficiale” del nuovo presidente. E perché Simone Inzaghi battezza l’inizio del quarto campionato consecutivo alla guida dell’Inter: un dato significativo, perché l’ultimo a resistere così a lungo è stato Roberto Mancini, capace di iniziare vent’anni fa il suo ciclo milanese. A far meglio (nei tempi non proprio più recenti) con cinque campionati solo Trapattoni alla fine degli Anni 80. Da allora ne sono passati una trentina, senza però riuscire a imitarlo e entrare così in una galleria speciale che naturalmente, riavvolgendo il nastro, trova la massima ispirazione nell’epopea di Helenio Herrera e delle sue otto meravigliose stagioni alla guida di una squadra indimenticabile. Sarti, Burgnich, Facchetti... e di poetiche formazioni a ritmo di filastrocca.