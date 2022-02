Riecco l’Inter. Nessun contraccolpo, Inzaghi l’ha risolta come sempre: con una vittoria

C'era grande amarezza in casa Inter. Si temeva un contraccolpo, ma la squadra di Inzaghi ha saputo reagire nel migliore dei modi

"Rieccola, l’Inter. Quella dei primi 75 minuti del derby, non che si fosse assentata per così tanto tempo, ma abbastanza per preoccupare e preoccuparsi. E invece Simone Inzaghi l’ha risolta come d’abitudine: dopo le sconfitte, l’Inter vince sempre la partita successiva. Ieri a San Siro è accaduto per la quarta volta ed era quella più attesa, perché nel mezzo di una settimana cruciale. Con un derby si paga dazio, con l’altro (quello del cuore) si raccoglie alla grande: contro la Roma siamo a un parziale di 5-0 complessivo. E l’ha capito pure la Curva Nord. Che nel Mourinho day, nella serata in cui l’amico José è stato osannato, alla fine i cori se li è presi anche Simone da Piacenza, che sta circumnavigando la stagione alla rincorsa del “tripletino”, all-in tutto italiano", si legge su La Gazzetta dello Sport.