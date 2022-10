Impallomeni: “Inzaghi, che risposte ieri dai giocatori Inter: nessuno giocava contro”

"Ho visto una grande Inter. Vedendo il Napoli sono due sport diversi ma aveva di fronte il Barcellona e una crisi ancora da superare. E' uscita dall'Inferno con una partita importante, con scelte giuste. Credo che Inzaghi abbia grandi responsabilità in questo inizio e i giocatori gli hanno dato una risposta. Nessuno giocava contro Inzaghi, per me rimane l'Inter una delle favorite per lo Scudetto".