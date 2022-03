Inzaghi, ritorno al futuro. L’Inter riparte dalla difesa e cerca un nuovo decollo

Le prossime sfide saranno decisive per l'Inter nella volata scudetto, il tecnico è ripartito dando solidità al reparto difensivo

"Da Torino, stasera, a Torino contro la Juventus, dopo la sosta. Tre partite, in mezzo la Fiorentina: è la vera grande salita dell’Inter da qui a fine campionato. Non è il tempo delle tabelle, ad Appiano: poco piacciono, spesso spostano l’attenzione. Ma non è un mistero svelare come i nerazzurri abbiano individuato nel periodo che va da stasera alle prossime tre settimane quello chiave per inseguire lo scudetto numero 20", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Ci sono almeno un paio di dati a confortare Inzaghi, in questo momento. Due delle prossime tre gare saranno fuori casa e lontano da Milano l’Inter ha perso solo due volte in tutta la stagione, a Roma contro la Lazio e a Madrid di fronte al Real. Secondo numero: l’Inter non incassa un gol dal minuto 26 del match con il Sassuolo. Da allora sono passate oltre quattro partite: 424 minuti complessivi di imbattibilità per Handanovic. Al netto della buona dose di fortuna di Anfield (tre pali per i Reds), nel momento più difficile della stagione il tecnico ha deciso di ripartire proprio dagli aspetti difensivi, dalla cura dei particolari in fase di non possesso, dalle mercature preventive. In fondo, più o meno quanto fatto a ottobre dopo il k.o. con Lazio. Da quella settimana in poi iniziò il decollo fino al sorpasso sul Milan. Ecco, Inzaghi cerca il bis. Perché a volte, le risposte sul futuro le trovi guardando al passato", si legge sul quotidiano.