Tante critiche ingiuste La Gazzetta dello Sport analizza così lo sfogo del tecnico: "A Leverkusen serata storta. Ma fino a lì il cammino dei nerazzurri era stato perfetto in Champions e quasi perfetto in Serie A, con la squadra che veniva da 11 vittorie e 1 pari. Ecco perché le critiche arrivate dopo la sfida a Xabi Alonso hanno infastidito Inzaghi. Si è detto che l'Inter fosse andata in Germania per strappare uno 0-0 (interpretazione che ha fatto infuriare Simone), che le scelte di formazione fossero sbagliate, che avesse fatto ricorso a un turnover eccessivo.

Tesi che l'allenatore ha smontato una per una: riguardo il turnover, Inzaghi in Champions aveva sempre utilizzato gli stessi uomini che hanno proiettato l'Inter nel G8 del calcio europeo; erano 3 mesi che l'Inter non perdeva una partita e a Leverkusen ne ha sbagliata mezza (neppure tutta, perché il primo tempo era filato piuttosto liscio se non per un brivido in avvio); era l'occasione perfetta per non spremere eccessivamente chi in campionato non può fermarsi. Insomma, il 6-0 alla Lazio ha dato ancora una volta ragione a Inzaghi, che però con la sua stoccata non mirava solo a qualche commento da salotto tv"

Messaggio a Conte? — "L'Inter ha due squadre e tre quarti", "Marotta può dire quello che vuole ma non credo sarebbe contento se non vincesse lo scudetto", "Inter? Ha la squadra più forte del campionato". Provocazioni, attacchi, affronti. Sono solo alcune tra le "gufate" arrivate per lo più da Napoli, per lo più per bocca dell'allenatore azzurro Antonio Conte (ma pure dal presidente De Laurentiis). Un tentativo di aggiungere ulteriore pressione alla stagione dell'Inter, a cui Inzaghi non ha mai risposto direttamente. Ma le parole di ieri, in qualche modo, sembrano andare anche in direzione Napoli...