Sky – Hakimi, Psg intenzionato a chiudere. Inzaghi studia come sfruttare tutta la rosa

L'esterno è nel mirino dei francesi, ma serve una super offerta. Il tecnico ragiona sulla rosa attuale

Per Hakimi è arrivata la prima offerta, ma non c'è ancora l'intesa. L'Inter vuole 80 milioni, non si siederà nemmeno a parlare per offerte inferiori. Il Psg è intenzionato a chiudere, cessione necessaria che rientra nel discorso economico finanziario che vive il club. Se dovesse andare in porto l'Inter proverà a sostituire l'esterno, in cima alla lista c'è Emerson Royal di proprietà del Barcellona.