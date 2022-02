L’Inter scaccia l’amarezza del derby. Dzeko apre le danze, Sanchez zittisce i dubbiosi

Super inizio per l'Inter di Inzaghi che indirizza la partita nei primi minuti poi gestisce e la chiude nel secondo tempo con un gran gol

"Stasera sapremo se i campioni d’Italia godranno di un’immediata possibilità di rivincita contro il Milan o se Simone Inzaghi dovrà misurarsi un’altra volta con il suo passato prossimo, la Lazio. Al di là del tabellone conta che l’Inter abbia scacciato le amarezze, le scorie e i veleni del derby di campionato. Lo ha fatto con una prestazione che a un certo punto, a cavallo dei due tempi, ha proiettato su San Siro un’angoscia sottile, il timore che potesse ripetersi la beffa di sabato. L’avvio è stato fulmineo e impressionante, la Roma è finita alle corde come un pugile suonato, ma tanta grazia ha prodotto un solo gol di vantaggio. Così la Roma si è rialzata, ha ripreso campo, e si aveva come la sensazione che il pareggio non fosse così improbabile. Finché Alexis Sanchez non ha spazzato via i turbamenti interisti: un tiro capolavoro, il pallone all’incrocio, amen", analizza La Gazzetta dello Sport.