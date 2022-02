Inter, Inzaghi in mezzo punta su Vidal: alternativa Gagliardini, Vecino non al meglio

Sarà Arturo Vidal a sostituire Nicolò Barella a centrocampo per Inter-Liverpool. Simone Inzaghi ha ormai sciolto tutte le riserve

Sarà Arturo Vidal a sostituire Nicolò Barella a centrocampo per Inter-Liverpool. Simone Inzaghi ha ormai sciolto tutte le riserve, anche perché, per caratteristiche, il cileno appare più adatto rispetto a Gagliardini e Vecino, tra l'altro in forse per la sfida di domani: