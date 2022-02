Inter-Liverpool per la storia: Inzaghi pronto a stupire con una mossa a sorpresa

Sono queste le notte in cui si può fare la storia. Sono le notti in cui si affronta un avversario capace di mettere paura a tutti

Sono queste le notte in cui si può fare la storia. Sono le notti in cui si affronta un avversario capace di mettere paura a tutti, ma che proprio per questo offre l'occasione di compiere un'impresa da ricordare. L'Inter affronta il Liverpool con la voglia di stupire e di regalare un sogno ai propri tifosi. A stupire potrebbe essere anche Simone Inzaghi che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe decidere di lasciare in panchina Lautaro Martinez per promuovere Alexis Sanchez in attacco accanto a Dzeko: