Skriniar-De Vrij-Barella-Brozovic: Inter, Inzaghi ha scelto i suoi magnifici 4

Avanti con i fedelissimi. Con le certezze. Il tempo del turnover arriverà, ma finora Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi a un gruppo stabile di giocatori

Marco Astori

La stagione è lunga e il turnover è fondamentale: ma in ogni squadra ci sono uomini a cui è sempre difficile rinunciare. E anche l'Inter, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, ha i suoi imprescindibili, che con Simone Inzaghi sono sempre scesi in campo: "Fra questi, c’è ovviamente chi ha tirato maggiormente la carretta. In cima alla lista Milan Skriniar. Il difensore centrale slovacco, autore anche di due gol in questo avvio di stagione, non ha saltato né una partita, né un minuto con l’Inter ma neanche con la sua Nazionale, dove ha disputato tre gare su tre a settembre (contro Slovenia, Croazia e Cipro).

Anche l’olandese Stefan De Vrij, un inedito per lui, ha giocato moltissimo in questo avvio di stagione. Il difensore aveva abituato i tifosi nerazzurri a doversi fermare sovente, non dovendo sovraccaricare un ginocchio. Così, sia con Luciano Spalletti che Antonio Conte , capitava di vedere De Vrij riposarsi dopo due-tre partite in una settimana, lasciando spazio ad Andrea Ranocchia . In questo inizio di annata no, con l’olandese in campo per 517 minuti con l’Inter (ha “perso” gli ultimi ventitrè minuti della gara col Bologna) e 270 con la selezione Oranje.

Infine l’altro iper impiegato è Marcelo Brozovic, come i colleghi in campo per tre volte su tre per 90 minuti con la Croazia e sempre scelto da Simone Inzaghi come titolare nel suo centrocampo. Brozovic, però, è stato sostituito tre volte, nella partita contro il Bologna ma anche contro Verona e Sampdoria.

Il quarto e ultimo giocatore sempre schierato da titolare fra gli uomini di movimento da Simone Inzaghi, è ovviamente “capitan futuro” Nicolò Barella. Per il campione d’Europa tre match interi e tre terminati poco prima del 90’, più 154 minuti giocati con la Nazionale di Roberto Mancini (in campo contro Bulgaria e Svizzera, era stato risparmiato solo per l’incontro contro la Lituania)", conclude il quotidiano.