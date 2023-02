Damascelli: “Inzaghi ha rimesso in piedi l’Inter. Se non ci fosse il Napoli…”

I nerazzurri vincono il derby e consolidano il secondo posto in classifica, ma per lo scudetto c'è poco da fare

Tony Damascelli, nel suo editoriale per Il Giornale, ha analizzato la domenica della Serie A: "Se non ci fosse il Napoli. Sarebbe una bella lotta, con l'Inter su di giri. Ma il Napoli, purtroppo per tutte le altre sognatrici, c'è, eccome se c'è. [...] Se non ci fosse questo Napoli, dicevo, l'Inter potrebbe anche pensare di riscattare l'occasione mancata lo scorso campionato, vinto da un Milan che oggi è irriconoscibile per quanto è diventato lento, prevedibile, impaurito, paradossalmente debole in ogni zona del campo e con strambe scelte di Pioli, alle prese con una involuzione ormai manifesta. Di contro la salute dell'Inter è perfetta, fresca, reattiva, capace di cambi di gioco continui, senza mai un pausa, tipo l'edizione Antonio Conte (il Tottenham, con il salentino a casa dopo l'intervento chirurgico, ha battuto la presunzione di Guardiola e del City).