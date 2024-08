Arnautovic fa meno...notizia, vuoi perché non è certo il primo stop che chiama in causa i suoi muscoli. Il problema è apparso chiaro e visibile a tutti dopo neppure due minuti dal suo ingresso in campo in amichevole a Pisa, partita che poi ha regolarmente terminato. E così Inzaghi viaggia verso l’esordio di campionato a Genova con due soli attaccanti titolari a pieno regime e con l’opzione Mkhitaryan come riserva", sottolinea La Gazzetta dello Sport.