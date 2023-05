Inzaghi su Skriniar: “Convocato per Istanbul? Penso possa essere disponibile”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, nella conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Italia ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Milan Skriniar, unico indisponibile della rosa nerazzurra e anche oggi al lavoro in solitaria per recuperare dai problemi fisici che lo stanno tenendo da tempo lontano dal campo: “Convocabile per la finale di […]

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Italia ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Milan Skriniar, unico indisponibile della rosa nerazzurra e anche oggi al lavoro in solitaria per recuperare dai problemi fisici che lo stanno tenendo da tempo lontano dal campo: "Convocabile per la finale di Istanbul? Chiaramente non ha ancora lavorato in squadra, sta facendo un lavoro differenziato importante e giovedì avrà un consulto. Penso che possa essere disponibile per le ultime due gare".