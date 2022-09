Inzaghi, Inter pensa di aver fatto il massimo: ora la sterzata. Alcuni comportamenti…

Il club pensa di aver fatto il massimo per spalleggiare il tecnico, adesso tocca a lui risolvere alcuni problemi emersi in queste settimane

La preoccupazione in casa Inter non può essere nascosta, a tutti i livelli. La sconfitta contro l'Udinese ha fatto riemergere antichi difetti che la squadra di Inzaghi si trascina da mesi. A proposito del tecnico, la Gazzetta dello Sport sottolinea una cosa. "La società pensa di aver fatto il massimo, per spalleggiare Inzaghi. Pensa di averlo fatto sul mercato, rinunciando ai milioni garantiti dal Psg per Skriniar, riportando a casa Lukaku e accontentando l’allenatore con l’ultima richiesta, Acerbi".