Inzaghi: “Sono soddisfatto. Mi tengo stretta la classifica, abbiamo avuto tanti problemi”

Dopo la vittoria sullo Spezia per 2-1, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prestazione della sua squadra:

“Sono soddisfatto, ho chiesto voglia alla squadra e la abbiamo avuta. I ragazzi nonostante le 24 ore per preparare la gara, l’hanno voluta vincere. Ieri siamo partita per venire ad affrontare un avversario tosto come Inzaghi. Avevo grandi problemi nel reparto avanzato, Muriqi e Correa out e Caicedo che ha fatto due antidolorifici per darci una mano nel finale. Immobile doveva giocare per forza. Mi aspettavo questo tipo di partita, volevo tigna e determinazione. Oggi era uno scoglio difficile, con qualche difficoltà siamo riusciti a superarlo. Quest’anno abbiamo fatto gli innesti giusti, ma con Covid e infortuni non abbiamo potuto fare rotazioni. Stiamo avendo dei ritmi complicati, dopo il Covid è cambiato il calcio. Anche il tecnico del Dortmund mi ha detto che hanno grandi problemi, bisogna allenarsi con le partite. Un impegno a settimana è diverso da averne 3, poi si affrontano sempre squadre organizzatissime. Mi tengo stretta questa classifica con tutti i problemi che abbiamo avuto”.