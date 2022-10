Inter, Inzaghi sorride: per Lukaku ancora allenamento in gruppo. Big Rom sta…

Per la quarta volta, Romelu Lukaku ha lavorato insieme ai compagni nell'allenamento mattutino che si è svolto ad Appiano. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è un ottimo segnale, la conferma che il processo di recupero è giunto ormai alla fase finale. "Non vuol dire automatica convocazione in vista del match di mercoledì a San Siro contro il Viktoria Plzen, ma certo l'indicazione fa ben sperare sia Inzaghi sia il popolo nerazzurro che aspetta il ritorno di Big Rom con grande trepidazione".

"Lukaku chiaramente non può essere al 100%. Due mesi di stop a causa dell'infortunio gli hanno fatto perdere la condizione fisica. Non a caso l'ex Chelsea sta lavorando moltissimo per tornare al top. Al termine di ogni seduta aggiunge carichi ulteriori di fatica per migliorare la tenuta e ritrovare i micidiali scatti che gli hanno permesso di segnare così tanto in carriera. Il processo per rivedere Romelu al top, dunque, non si è ancora concluso, ma rivederlo in gruppo è sicuramente un'ottima notizia".