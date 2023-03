Inzaghi sa stupire in coppa. Anima europea, ma all’Inter servono i migliori Lukaku e Brozovic

Arrivata ai quarti, l'Inter non vuole porsi limiti e vuole giocarsela fino in fondo a prescindere dall'avversario. Finora i nerazzurri hanno dimostrato che quando sale il livello si fanno trovare pronti.

"Inzaghi conserva una buona abitudine: sa stupire in Coppa, sa esaltarsi quando l’avversario è più nobile. Per questo, dopo le fatiche portoghesi, la sua Inter è convinta di poter trovare ancora la sua anima europea. In fondo, affrontare una grande impone approcci diversi da quelli mollicci avuti con le piccole di A. Abitudinario, però, Simone è anche nel modulo: il suo 3-5-2 è un mausoleo mai scalfito. In attesa dei quarti, il tecnico aspetta di ritrovare scampoli del vecchio Lukaku (e di Brozo), mentre lucida un centrocampo di qualità: Calha è ormai un regista di spessore europeo, Barella e Mkhitaryan sono assaltatori specializzati", sottolinea La Gazzetta dello Sport.