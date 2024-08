Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il successo per 2-0 ottenuto contro il Lecce: "La fame ci vuole sempre, ma ero abbastanza tranquillo. I ragazzi si stanno allenando bene, sabato a Genova secondo me abbiamo fatto una buona gara, c'erano stati segnali. Avevamo preso 2 gol da evitare, però avevo visto una squadra che si era impegnata e aveva lottato. Questa settimana non c'era contentezza in me e nei ragazzi, siamo l'Inter e vogliamo sempre vincere. Lautaro? Venerdì mattina si è svegliato con il dolore, e insieme allo staff medico abbiamo deciso di no rischiarlo. Lui è un generoso, avrebbe voluto esserci, ma siamo alle prime partite: ho la fortuna di avere altri giocatori, cercheremo di recuperarlo per venerdì, vedremo di giorno in giorno".