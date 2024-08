Per l'esordio casalingo dell'Inter, a San Siro presenti i vertici di Oaktree accompagnati da Antonello e Marotta

Esordio a San Siro per i campioni d'Italia. Per la prima casalinga in uno stadio che si annuncia tutto esaurito, la squadra di Simone Inzaghi giocherà alla presenza dei dirigenti di Oaktree (Katherine Ralph, già presente a Marassi, e gli altri membri nel cda nerazzurro Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori).