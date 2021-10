Da Caicedo alla Lazio all’Inter, Inzaghi e il ‘tocco magico’ nei cambi: i dati

Il Corriere dello Sport torna sulla vittoria in rimonta dei nerazzurri con il Sassuolo e in particolare sulle sostituzioni

“Alla Lazio il suo uomo decisivo dalla panchina era Caicedo che entrava e risolveva spesso le situazioni più complicate con reti last minute. All'Inter Simone Inzaghi è arrivato da poco, ma ha già trovato il modo di incidere con le sue mosse tattiche e in particolare con i cambi a partita in corso. Quella nerazzurra, infatti, non è solo la squadra che ha conquistato più punti da situazioni di svantaggio, ma anche quella che ha realizzato più gol con giocatori subentrati dalla panchina. Sono già 6 quelli firmati da interisti non inclusi nell'undici iniziale: l'ultimo è stato Dzeko che a Reggio Emilia, appena 33 secondi dopo aver dato il cambio a Correa, ha messo dentro di testa il pallone dell'1-1. Da Roma a Milano, il "tocco magico" nelle sostituzioni di Inzaghi è rimasto lo stesso”, si legge.