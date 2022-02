Repubblica: “Inter, Inzaghi ha tolto la paura delle grandi partite. E ieri…”

L'allenatore dell'Inter non ha snaturato il gioco della sua squadra, né ha avuto l'incoscienza di pensare di dominare il campo fare sempre e comunque

Nonostante la sconfitta contro il Liverpool, tutti i quotidiani mettono in risalto l'ottima prestazione dell'Inter, che ha giocato alla pari contro i Reds fino al gol beffa di Firmino al minuto 75. Anche Repubblica dà merito ai nerazzurri nella sua edizione odierna: "Simone Inzaghi all'Inter ha dato un gioco riconoscibile e ha tolto la paura delle grandi partite. Di fronte a un avversario spaventoso - nell'approccio, nei numeri, perché il Liverpool ha vinto la settima partita su sette in questa Champions, e nella qualità individuale - l'allenatore dell'Inter non ha snaturato il gioco della sua squadra, né ha avuto l'incoscienza di pensare di dominare il campo fare sempre e comunque. In una partita fin lì da 0-0, con tutti i dati in equilibrio, a fare la differenza sono stati gli unici due tiri in porta, se si applica la legge di Boskov alla traversa colpita da Çalhanoglu, che è "fuori di porta"".