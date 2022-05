Inzaghi si trova a meraviglia, l’Inter è nella settimana chiave: “Simone punterà…”

E' la settimana chiave per la stagione dell'Inter. Prima la finale di Coppa Italia, poi la trasferta decisiva in campionato a Cagliari

E' la settimana chiave per la stagione dell'Inter . Prima la finale di Coppa Italia, poi la trasferta decisiva in campionato a Cagliari. I ragazzi di Simone Inzaghi si giocano praticamente tutto. Ma l'allenatore nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, non è intenzionato a cambiare abitudini:

"Simone si trova alla perfezione in questo contesto di grande coesione che avverte nello spogliatoio e fuori. La squadra ha iniziato la settimana più... lunga della stagione, quella che porterà alla trasferta di Cagliari dove bisognerà vincere per tenere accesa la speranza (se Pioli batterà pure Gasperini) o per sorpassare/affiancare i cugini. Il tecnico non ha cambiato niente nella routine e non farà variazioni nei prossimi giorni, tranne che dare più importanza alle sessioni video perché il tempo a disposizione sarà impiegato per far riposare i muscoli, non per stressarli con carichi di lavoro inutili a metà maggio".